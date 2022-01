Stava facendo una arrampicata sulla Sella del Diavolo quando è precipitato dal costone. Uno speleologo di 60 anni, A.N, di Cagliari, è stato recuperato questa mattina verso le 11 dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna. Lo speleologo si è infortunato mentre stava effettuando delle manovre in corda nel settore di arrampicata conosciuto come “Metrò Giapponese”, sulla Sella del Diavolo. Sul posto si è recata immediatamente l’Equipe di Soccorso Alpino – ESA, ossia il turno in Guardia Attiva, pronto a intervenire nell’immediato in caso di chiamata, supportato da altri sei tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari. Dopo avere raggiunto l’infortunato i soccorritori lo hanno stabilizzato e trasportato con la tecnica della barella portantina fino alla strada dove lo attendeva l’ambulanza dell’associazione Lamarck Assistance ONLUS per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso alle 13.35.

