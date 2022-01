Sarà necessario il green pass di base per continuare a recarsi presso i centri per l’impiego a percepire il reddito di cittadinanza. La Legge di bilancio 2022 ha infatti previsto una complessiva stretta ai meccanismi di erogazione del sussidio. In particolare, è prevista una stretta sulla possibilità di rifiutare un’offerta di lavoro congrua. La riduzione mensile sarà di 5 euro per ogni mese successivo a quello in cui viene rifiutata la prima offerta congrua, ma al secondo rifiuto scatterà la revoca del sussidio. Previsto anche l’obbligo di partecipare mensilmente ad attività e colloqui in presenza presso i centri per l’impiego: in caso di assenza ingiustificata anche in questo caso scatterà lo stop al sussidio.

Le nuove regole, unite al decreto Covid dello scorso 7 gennaio hanno inoltre determinato per i percettori di reddito di cittadinanza l’obbligo di possedere almeno il green pass base per continuare a ricevere il sussidio. Il decreto prevede infatti dal 1° febbraio l’obbligo del green pass base per entrare negli uffici pubblici. Dunque per recarsi una volta al mese nei centri per l’impiego chi non è vaccinato dovrà effettuare un tampone.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it