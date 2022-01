Un giovane ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada alle porte di Tratalias. Sono stati alcuni automobilisti giunti sul posto poco dopo l’incidente a dare l’allarme. I soccorritori si sono trovati davanti una scena terribile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carbonia, un’ambulanza e i vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sono ancora in corso i rilievi per accertare la dinamica e le cause dell’incidente.

+++ Notizia in aggiornamento+++

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it