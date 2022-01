La raccolta dei rifiuti in molte parte di Cagliari lascia a desiderare. Tanto che il Comune di Cagliari ha avviato qualche giorno fa un questionario per testare il gradimento dei cittadini sul servizio di Nettezza Urbana.

Tante volte in questo giornale abbiamo riportato la situazione, causata non solo dalle carenze del servizio pubblico ma anche e soprattutto dall’inciviltà di una minoranza di cittadini che getta ovunque i propri rifiuti.

Ma la foto postata da una utente della pagina Parliamo di Cagliari testimonia un paradosso: montagne di rifiuti non ritirati proprio in uno dei luoghi in cui si va a curare la propria salute.

Riproponiamo dunque la domanda: è normale una situazione del genere dentro la Cittadella della salute di via Romagna??

