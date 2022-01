Questa volta l’episodio è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 22 circa, in piazza del Carmine. Una ragazzina di 16 anni è stata avvicinata da un cittadino di origine nordafricana con la scusa di chiederle una sigaretta. Dopodiché l’ha abbracciata e palpeggiata, ma la giovane è riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari, che proprio in quel momento stavano perlustrando la zona.

Oggi verrà processato.

L’ultimo fatto di questo genere è accaduto appena una settimana fa, quando una giovane studentessa universitaria, mentre si recava verso la mensa di via Sulcis, è stata aggredita in via Cornalias da un uomo sui 30-40 anni.

