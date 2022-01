“Fatti del genere colpiscono profondamente un’intera comunità. In questi casi non bisogna lasciarsi andare allo sgomento e alla paura, ma reagire subito, dimostrando unità, stringendosi attorno a una madre e a suoi due giovani figli soprattutto che sono stati privati in modo così crudele della figura del padre”, ha detto il sindaco di Oliena Bastiano Congiu dopo aver appreso dell’uccisione di Tonino Corrias, allevatore di 59 anni, avvenuta questa mattina nel paese barbaricino.

“Oliena è per la stragrande maggioranza un paese di persone oneste e laboriose – prosegue il primo cittadino -, ma purtroppo non è immune da certi fenomeni, che si sono manifestati in passato ed anche oggi. Una comunità si dimostra tale sia nei momenti di gioia ma anche in questi terribili momenti di tristezza, per cui sono convinto che non farà mancare il giusto sostegno e vicinanza alla famiglia”.

