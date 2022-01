È iniziata un po’ per gioco e un po’ per provare a rendere più social una professione in giacca e cravatta in cui alcuni, a quanto pare, stanno un po’ stretti. Due avvocate che operano a Torino, Federica Cau e Alessandra Demichelis, hanno dato vita alla pagina Instagram “DC Legalshow”, uno spazio dedicato, appunto, all’avvocatura con approfondimenti e dibattiti tra colleghi. Il punto è che quei contenuti non sono mai arrivati, mentre hanno trovato spazio foto e immagini delle due donne con abiti e oggetti firmati.

Le foto son piaciute agli utenti del web, e in poco tempo la pagina ha raggiunto quasi 10mila follower. C’è però chi non ha gradito l’iniziativa: lo studio Francini con cui le due legali collaboravano, che ha deciso di “oscurare” i loro nomi dal sito.

Ma c’è di più, dopo essere state convocate dalla presidente dell’Ordine Simona Grabbi, il caso è stato discusso dal Consiglio degli avvocati che, con buona propabilità, invierà una segnalazione al Consiglio di disciplina.

Inutile dire che è subito partito un grande dibattito sul web a riguardo: c’è chi le supporta, infondo si tratta semplicemente di “un po’ di frivolezza che, se andate a visitare, nulla toglie o offende alla professione”; altri invece sono dalla parte dello studio Francini, al quale va “tutta la mia stima verso l’avvocato che ha saputo prendere le distanze dalle sue due colleghe di studio dall’inqualificabile condotta”.

Per ora, le due avvocate si dicono decise ad andare avanti: “Presto riempiremo la pagina con contenuti professionali”. Precisamente, è proprio Federica Cau, che sul suo profilo social fa scrive: “Ritengo personalmente di dover fare un passo indietro, per riproporre, in futuro, nuovi e rimodulati materiali e argomenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it