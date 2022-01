E’ nato Mamoiada Turismo, www.mamoiadaturismo.it. Un progetto che ambisce a portare a casa i prodotti tipici del paese dopo un viaggio esperienziale.

Il paese della Barbagia è diventato negli anni interessante e attrattivo per migliaia di visitatori ogni anno (le stime si aggirano intorno ai 25mila), ma non ha un vero portale turistico. Si tratta di turisti che alloggiano fuori Mamoiada, ma che in paese visitano i musei e le cantine consumando pasti e acquistando prodotti tipici.

Il portale offre al turista la possibilità di portarsi a casa un prodotto tipico. Qualcosa che tenga vivo il ricordo di questa esperienza senza caricare le valige di vino, dolci, souvenir, soprattutto se, come accade per circa la metà dei turisti il viaggio avviene in aereo.

L’obiettivo ambizioso è far si che Mamoiada Turismo diventi il primo sito su i motori per chi cerca Mamoiada. Ma anche uno stimolo per tutti quei paesi che, sia d’estate che d’inverno, possono catturare turisti e amanti dei prodotti tipici stanchi della solita offerta delle coste.

Attraverso una collaborazione con i produttori, sarà possibile prenotare anche visite guidate, degustazioni, incontri con gli artigiani e attività dentro i laboratori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it