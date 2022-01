“Poiché questa pagina, aperta prima che fossero pronti i contenuti giuridici che l’avrebbero dovuta completare, ha riscosso un’attenzione ed un seguito del tutto inaspettati e, nella sua versione attuale, presta il fianco a fraintendimenti, oltre a risultare fortemente divisiva, ritengo personalmente di dover fare un passo indietro, per riproporre, in futuro, nuovi e rimodulati materiali ed argomenti”. Lo scrive in un post sulla pagina “DC Legalshow” l’avvocata Federica Cau, dopo essere stata cancellata dal sito dello studio Francini di Torino, con cui collaborava.

Le immagini e i contenuti pubblicati sul profilo Instagram insieme alla collega Alessandra Demichelis – che invece è convinta nel proseguire la sua attività social – non erano andati a genio allo studio legale. Le due, poi, erano anche state convocate dalla presidente dell’Ordine Simona Grabbi, che ha provveduto a discutere il caso nel Consiglio degli avvocati che, con buona propabilità, invierà una segnalazione al Consiglio di disciplina.

