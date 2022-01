Nella giornata di ieri a Senorbì, è stato denunciato un 47enne del luogo per furto aggravato, già denunciato in passato per fatti analoghi. La denuncia è arrivata il 19 novembre scorso da un 56enne di Dolianova, responsabile del locale punto vendita “CFadda”, che aveva notato la mancanza del prodotto.

In seguito alle indagini e l’analisi della videosorveglianza, è emerso che l’uomo, il 13 novembre scorso, aveva sottratto da quel centro commerciale una stufa marca “Qlima” modello laser elettronica e due taniche di carburante, rispettivamente da 20 e da 8 litri, per un valore totale di circa 400 euro.

Resisi conto dell’ammanco gli addetti al punto vendita avevano visionato le immagini registrate nel recente periodo dal loro impianto, individuando il responsabile della sottrazione e fornendo ai carabinieri il materiale necessario per poterlo segnalare all’autorità giudiziaria.

