Avrebbe dovuto chiedere il green pass ai clienti del suo bar, in realtà non aveva il certificato verde neanche lui. Così ieri un 54 enne, titolare di un bar di Sant’Anna Arresi, è stato sanzionato dai carabinieri della Stazione di Giba con una multa di 400 euro. A tanto ammonta infatti la sanzione amministrativa pecuniari prevista dall’articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021, inerente alle misure urgenti per il contenimento della pandemia da coronavirus.

Su esplicita richiesta dei militari che stavano controllando la sua attività commerciale, l’uomo non ha potuto esibire la certificazione verde in quanto sprovvistone, in violazione delle citate norme. In sostanza, benché su di lui, in quanto esercente pubblico, gravasse l’onere di richiedere ai propri utenti l’esibizione della certificazione verde, in realtà non era in possesso.

