Daniela Ducato è la nuova presidente della Fondazione Territorio Italia (FTI), istituzione con sede a Roma che sviluppa sul territorio nazionale progetti concreti e iniziative di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e digitale, della inclusione, della parità di genere e empowerment femminile.

Nominata cavaliere della Repubblica per meriti ambientali dal presidente Sergio Mattarella, premiata come migliore innovatrice in Italia dalla rivista americana Fortune e come miglior innovatrice green d’Europa in Svezia, l’imprenditrice sarda, celebre per le sue produzioni sostenibili, raggiunge un altro importante traguardo.

“Mi riconosco in pieno negli obbiettivi della Fondazione” dice la Ducato.

Sostenibilità ambientale e sociale non possono essere disgiunte – dice all’ANSA la neopresidente – la violenza sulla nostra madre terra e quella sulle donne è inscindibile, matrici e linguaggi sono gli stessi. In questo momento della mia vita è fondamentale – sottolinea – dare il mio massimo impegno per riunire insieme ambiente e questione femminile con un impulso di innovazione. Territori fisici e geografici e territori dell’anima diventano un unicum: Territorio Italia”.

Daniela Ducato è cofondatrice delle filiere Edizero architecture for peace, realtà inserita dal più grande forum mondiale dell’economia tra le migliori dieci biotecnologie del pianeta.

