Con i suoi 120 km di diametro e 192.000 km quadrati di superficie, il ghiacciaio Thwaites, in Antartide, è il più grande del mondo: da solo è più vasto dello stato della Florida, o se preferite un confronto più vicino a noi è più grande di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord messi insieme. È anche, come e più degli altri ghiacciai del pianeta, una bomba a orologeria il cui conto alla rovescia sta venendo accelerato dal riscaldamento globale.

Il Thwaites si sta sciogliendo, e come discusso nel corso di un meeting della American Geophysical Union, il rischio è che il collasso possa avvenire in tempi brevi – tre anni, forse anche meno, secondo le stime più pessimistiche. Se così succedesse, l’intero pianeta potrebbe subirne gli effetti: non a caso il Thwaites è noto anche come “Doomsday Glacier”.

Il rischio in Sardegna. Otto zone della Sardegna potrebbero essere sommerse a causa dei cambiamenti climatici. Dallo stagno di Pilo a Stintino alla foce del Coghinas a Valledoria, dal litorale di Oristano a Porto Pino nel Sulcis, fino al Poetto di Cagliari. Tre le aree a rischio sulla costa orientale ci sono anche Orosei, Tortolì e la zona di Muravera.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it