Per altri dieci giorni si terrà l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche in zona bianca. Questa la decisione raggiunta in Consiglio dei ministri riguardo le misure anti-Covid.

Secondo fonti di governo, a breve arriverà un’ordinanza del Miinistero della Salute, che nei prossimi giorni dovrebbe diventare decreto legge.

