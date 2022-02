Alba di sangue a Zeddiani, nell’Oristanese, dove un agricoltore di 52 anni, Giorgio Meneghel, ha ucciso la moglie, Daniela Cadeddu di 51 anni, nella abitazione di famiglia in via Roma. Durante una lite l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la moglie con un oggetto contundente, per poi chiamare i carabinieri raccontando quello che aveva appena fatto. Le forze dell’ordine erano state allertate anche dai vicini, allarmati per le urla provenienti dall’abitazione.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l’omicida e lo hanno trasferito nella caserma oristanese.

Non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda. Da quanto è emerso dalla prima ricostruzione dei fatti, la coppia gestiva un negozio di frutta e verdura, ma marito e moglie vivevano separati in due abitazioni differenti nello stesso stabile di via Roma. A seguire le indagini è il Reparto investigativo provinciale di Oristano comandato dal colonnello Mariano Lai. Per i rilievi scientifici sono arrivati nell’abitazione di Zeddiani anche i Carabinieri del Ris.

