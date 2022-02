È subito balzata alle cronache la frase pronunciata in sardo da Mahmood alla madre Anna Frau, dopo la seconda vittoria al Festival di Sanremo. “Ja ti la credias crasa”, ha detto il cantante di origini isolane, come a dire che non si sarebbe mai aspettato di vincere ancora sul palco dell’Ariston, soprattutto dovendo competere con due grandi nomi della musica italiana come Gianni Morandi e Elisa.

Il video ha fatto il giro dei social ed è subito diventato virale. Ma, come spesso accade, gli utenti del web con gran senso dell’umorismo hanno realizzato anche un meme in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eletto anche lui per la seconda volta come Mahmood, pronuncia la stessa frase al premier Mario Draghi.

