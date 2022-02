Tutto pronto per la riapertura delle discoteche che sono pronte a far ballare tutti (soprattutto i giovanissimi) a partire dal 10 febbraio. Anche in Sardegna i locali sono pronti a riaccendere i riflettori dopo aver riorganizzato gli spazi in linea con le norme, il personale e gli eventi in programma.

La data stabilita è un compromesso: è stata scelta soprattutto perché precede la festività di San Valentino. Il ministro Speranza, però, non riteneva fosse ancora il momento per dare il via libera ai balli al chiuso, mentre i gestori delle attività basandosi sul calo in atto della curva epidemiologica chiedevano il via libera già da gennaio. L’apertura servirà a tutti a gestire la situazione e osservare l’andamento della curva dei contagi.

