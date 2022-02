A inizio anno gli occhi erano puntati su Strootman, Caceres, Godin e Keita Balde: a loro erano affidate, per talento ed esperienza, le sorti di una squadra, quella rossoblù, orfana di Radja Nainggolan. E invece i big deludono. Così, tocca a mister Mazzarri tirar fuori il coniglio dal cilindro del Cagliari. E Quando è iniziato il campionato, chi avrebbe scommesso su alcuni calciatori i cui nomi erano pressoché sconosciuti?

E invece ecco Adam Obert, difensore centrale slovacco, che sembra essere già una certezza: e ha solo 19 anni. per il club di Serie A del Cagliari

Raoul Bellanova, ex pupillo di Gattuso ai tempi del Milan,è arrivato in prestito dal Bordeaux per 500mila euro di riscatto. Ma a oggi la sua valutazione è di circa 10 milioni di euro, e l’Inter è già alla finestra..

E che dire di Gastòn Pereiro? Da oggetto misterioso a goleador, il trequartista piace già all’Atalanta che è rimasta stregata dal calciatore che ha beffato per ben due volte i bergamaschi di Gasperini. Proprio il tecnico di Grugliasco, alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Ilicic starebbe pensando al nazionale della ‘Celeste‘ che è diventato, a tutti gli effetti, un top player.

