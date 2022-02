L’Arnas Brotzu ha pubblicato un avviso in cui smentisce in toto la richiesta di donazione di sangue per una bambina affetta da leucemia che sarebbe ricoverata nell’ospedale cagliaritano.

“È una notizia falsa, l’Azienda Brotzu non ha diramato alcun appello per richiedere la donazione di sangue a favore di una bambina”, scrive in una nota. “Diffidate dei messaggi che girano in rete – prosegue – e non si sa da chi provengano o per i quali non siano verificabili le fonti, soprattutto quando riguardano temi come la salute e gli ospedali”.

