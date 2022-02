La pandemia da coronavirus, e i conseguenti lockdown, hanno chiesto alle nuove generazioni di pagare un prezzo altissimo in termini di crescita serena, socialità e formazione. Non uscire nel momento della vita in cui si è più fuori casa che dentro, non incontrare gli amici quando la relazione, il confronto e il dialogo hanno un valore esistenziale enorme, hanno determinato ansie, paure e malesseri diffusi, soprattutto tra gli studenti.

Dal marzo del 2020 i ragazzi vivono un vero e proprio esame con la vita, che ha creato ferite tutt’altro che rimarginate – tra vita sospesa, amicizie trasferite nel virtuale, progetti di vita interrotti e mancata elaborazione del dolore.

Per questo due specialisti da anni impegnati nell’ambito delle professioni d’aiuto hanno pensato di spendere parte del loro tempo per un’attività pro bono dedicata ai ragazzi in età scolare.

Un Counselor e un Naturopata saranno a loro disposizione con tante soluzioni ad personam. Accoglieranno i giovani negli spazi all’aperto della Mem, Mediateca del Mediterraneo, a Cagliari, tutti i mercoledì di febbraio e di marzo a partire dal 16 febbraio 2022, dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

Gli incontri sono totalmente gratuiti. Una mano verso tutti coloro che vogliono tenere salda la propria bussola esistenziale.

