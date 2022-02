Terribile tragedia ad Ula Tirso, in provincia di Oristano, dove un anziano di 89 anni è morto carbonizzato dalle fiamme del suo caminetto. La sciagura è accaduta nella serata di ieri in una abitazione in via Indipendenza. Salvatore Cossu, questo il nome della vittima, si stava scaldando davanti al camino avvolto da una coperta quando ha probabilmente avuto un malore o ha comunque perso l’equilibrio. La coperta è finita tra le fiamme prendendo fuoco e avvolgendo l’anziano. Quando i Vigili del fuoco di Abbasanta sono intervenuti nell’abitazione, allertati da alcuni parenti, l’uomo era già morto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it