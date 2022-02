Son stati sorpresi dalla Guardia forestale di Oristano mentre abbandonavano rifiuti in mezzo alla strada. Cinque le persone colte in flagrante. Per ciascuno di loro pesa una sanzione fino a 3mila euro, conciliabile a 600 euro.

“Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – spiega il Corpo forestale – nonostante l’accresciuta attenzione da parte della popolazione, continua a manifestarsi in tutta la sua gravità per le pesanti ripercussioni sull’ambiente, sulla salute delle persone, sulle attività produttive e infine per gli ingenti costi di bonifica che ricadono sui Comuni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it