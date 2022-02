La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari , in collaborazione con la cooperativa Socioculturale, organizza Libri diVersi, il primo concorso di poesie dorsali. Si tratta di componimenti costruiti mettendo i libri uno sopra l’altro in modo che i titoli dei dorsi concatenati tra loro formino espressioni di senso compiuto, utilizzando da un minimo di due a un massimo di dieci libri e disponendoli dall’alto verso il basso. La foto dei libri così disposti, corredata dalla trascrizione del testo del componimento, deve essere inviata all’indirizzo e-mail della biblioteca, info@bibliotecamonteclaro.it, entro il 7 marzo 2022.

A partire dall’8 marzo le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Sistema Bibliotecario di Monte Claro, dove gli utenti potranno votare la poesia dorsale preferita con un like. Sarà inoltre allestita un’esposizione nella sede della Biblioteca Metropolitana, dove sarà possibile esprimere la propria preferenza di persona. Le poesie dorsali con più like e voti saranno premiate il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli iscritti al Sistema Bibliotecario di Monte Claro. Per partecipare, singolarmente o in gruppo, si possono utilizzare sia i libri della biblioteca che propri. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bibliotecamonteclaro.it.

