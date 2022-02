L’episodio era diventato virale sui social: la notte del 13 febbraio un gruppo di giovani, probabilmente ubriachi, si accaniva contro un Suv in transito in via Baylle, a Cagliari, lanciando oggetti contro l’auto e colpendola con calci e pugni. Il tutto veniva immancabilmente filmato con il cellulare, con tanto di stupefatti commenti in salsa cagliaritana, postato sul canale Telegram “Risse italiane” e ripreso dai giornali online.

Per quell’episodio un 20enne disoccupato di Cagliari è stato denunciato per danneggiamento aggravato dalla Squadra Mobile. Gli uomini della Sezione Reati contro il patrimonio della Mobile hanno identificato il ragazzo grazie ad alcune telecamere della zona e sono al lavoro per identificare anche gli altri componenti del “branco”. Il 20enne, insieme ad altri coetanei molto probabilmente tutti in stato di ebrezza, ha danneggiato il veicolo mentre cercava di oltrepassare il gruppetto, che era in mezzo alla strada. Il veicolo era condotto dal proprietario di un ristorante del quartiere che aveva appena chiuso l’attività e stava rientrando a casa insieme alla moglie. La Questura ha intensificato il pattugliamento del quartiere Marina, specie durante le ore notturne, mentre continuano i controlli sui locali che somministrano alcolici.

