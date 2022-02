L’acqua della fontanta pubblica di Santu Tettaru, a Sassari, non è adatta al conumo umano diretto. Lo fa sapere in una nota il sindaco Nanni Campus, che riporta un avviso dell’Ats Sardegna: “Si comunica che le analisi chimiche effettuate su campioni d’acqua prelevati il 14.02.2022 da personale di questo Servizio hanno evidenziato la non conformità a quanto previsto dal D.Lgs 31/01, e succ. modifiche per il parametro torbidità”.

Il primo cittadino sassarese, quindi, ha disposto il divieto di utilizzare l’acqua della fontana per il consumo umano, né come bevanda né per la preparazione di alimenti. Inoltre, Campus chiede ad Abbanoa di effettuare i controlli necessari per poter ripristinare la fornitura dell’acqua quanto prima.

