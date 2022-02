AsDoMar nell’ambito del percorso per rendere le attività di produzione sostenibili e decarbonizzate ha identificato Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica, come partner strategico: il primo passo sarà l’installazione di un impianto fotovoltaico di una potenza complessiva di 1.592 kWp, presso lo stabilimento di Olbia.

Attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale sono quindi i temi al centro dell’accordo: l’impianto, secondo quanto riferito dall’azienda sarda, permetterà di generare minori costi, ma soprattutto, con una percentuale di autoconsumo dell’energia elettrica pari al 94%, grandi benefici per l’ambiente con un risparmio di ben 781.540 kg all’anno di CO2.

“L’accordo con AsDoMar è un passo importante perché permette al partner di avviare un percorso accelerato verso la transizione energetica, fondamentale per lo sviluppo sostenibile” – afferma Augusto Raggi, eesponsabile Enel X per l’Italia –. Il settore alimentare è molto rilevante nell’economia sarda e grazie all’elettrificazione dei consumi tramite impianti di energia rinnovabile potrà crescere ulteriormente. Le nostre soluzioni permettono di efficientare i consumi, ottimizzare la spesa e contribuire alla sostenibilità ambientale, tre pilastri che ci permettono di essere un punto di riferimento nel settore dei servizi energetici”.

Una visione comune quindi alla base di questo accordo strategico, AsDoMar, da sempre molto sensibile ai temi legati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, è la seconda azienda nel mercato italiano tra i produttori di conserve ittiche e prima per produzione di tonno da intero e volge grande attenzione anche all’efficienza nell’utilizzo dell’acqua e al riutilizzo degli scarti di lavorazione durante il processo produttivo.

“La partnership con Enel X ci permetterà di coniugare i benefici economici con l’amore per l’ambiente” – dichiara Adolfo Valsecchi, presidente di AsDoMar –. Stiamo valutando anche altre possibilità di collaborazione sempre sui temi dell’efficienza energetica e delle soluzioni per rendere il nostro pianeta più ecosostenibile, con lo sviluppo delle energie rinnovabili tramite progetti evoluti che migliorino l’efficienza energetica e allo stesso tempo ci rendano autosufficienti”.

