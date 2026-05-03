Sassari, spaccio in casa: arrestato un uomo con cocaina e contanti

Operazione antidroga a Sassari, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo colto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nella tarda mattinata del 30 aprile, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dello spaccio. L’attenzione degli investigatori è stata attirata da alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione situata nella periferia cittadina, circostanza che ha portato all’avvio di un’attività di monitoraggio.

Una volta raccolti sufficienti elementi, i militari sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti 11 grammi di cocaina, strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi e oltre 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel corso delle operazioni è emerso anche un articolato sistema di videosorveglianza esterna, composto da telecamere orientabili. L’uomo lo utilizzava per controllare costantemente gli accessi all’abitazione e individuare tempestivamente eventuali interventi delle forze dell’ordine.

Al termine delle formalità, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’uomo è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Successivamente, a seguito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare presso il carcere di Casa circondariale di Sassari – Bancali.

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