Sassari, furti in vari negozi e aggressione ai dipendenti: una donna in manette

Arrestata a Sassari una donna per furti e aggressioni in esercizi commerciali. Utilizzava borse schermate e violenza per fuggire

I Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno dato esecuzione, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna già nota alle forze dell’ordine. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale locale, è il risultato di un’indagine lampo condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile su una serie di reati predatori commessi nel centro cittadino.

L’attività investigativa ha permesso di fare luce su una “sequenza di azioni” risalenti al 26 marzo scorso, quando la sospettata avrebbe preso di mira due diverse attività commerciali in rapida successione.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe agito seguendo un piano preciso:

Il primo colpo: Inizialmente avrebbe sottratto diversi capi di abbigliamento da un negozio della zona.

Il secondo tentativo: Poco dopo, si sarebbe spostata in un supermercato vicino, tentando di asportare merce di valore utilizzando una borsa schermata, trucco specifico per neutralizzare i sistemi di allarme antitaccheggio.

La situazione è precipitata quando il personale dei punti vendita ha tentato di intervenire. Di fronte al titolare e ai dipendenti del primo esercizio, la donna avrebbe reagito con estrema aggressività, colpendo i presenti con pugni e gomitate per guadagnarsi la fuga. Questo comportamento ha mutato l’ipotesi di reato da semplice furto a tentata rapina impropria

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