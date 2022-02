Un Cagliari tonico, reduce da ottime prestazioni in campionato, con una nuova, grande partita, maschia e concreta, espugna lo stadio Grande Torino e si porta fuori dalle sabbie mobili della classifica: ora è a 25 punti, quartultimo posto agguantato in attesa del del Venezia (che sta tre punti sotto ma con due gare in meno).

Nel primo tempo un ottimo Bellanova, ancora una volta convincente, porta in vantaggio i rossoblù. Nella ripresa risponde Belotti. Ma Deiola riporta i sardi in vantaggio. Più tardi Goldaniga potrebbe segnare addirittura il terzo gol. I granata tentano l’assalto finale nei cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Per Mazzarri, che dal Torino di Cairo fu esonerato, una duplice felicità.

