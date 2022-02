Un giovane di San Basilio, Paolo Isola, di 24 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte sulla strada tra Senorbì e San Nicolò Gerrei. Per cause ancora ignote l’auto guidata dal ragazzo è uscita improvvisamente fuori strada, andando a sbattere contro un muretto. I carabinieri sono intervenuti sul posto poco dopo la mezzanotte insieme alle ambulanze del 118, ma per Paolo Isola non c’è stato nulla da fare. Il passeggero che era al suo fianco, un ragazzo di 20 anni, è stato trasportato al Brotzu in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

