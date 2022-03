Chi utilizza Twitter ne avrà sicuramente sentito parlare. Jack Sweeney è un 19enne della Florida con la passione per gli algoritmi. Qualche giorno fa ha creato un bot che pubblica in automatico tutte le rotte dei jet di proprietà dei miliardari russi. I post vengono pubblicati quotidianamente sull’account @RussianOligarchJets.

Tutto questo, proprio nel momento in cui i magnati russi vengono colpiti dalle sanzioni Ue e temono il sequestro dei loro yacht ormeggiati nei porti europei. Com’è successo ieri all’oligarca Alisher Usmanov, quando è stato sequestrato il suo Dilbar, in rimessaggio in un cantiere navale di Amburgo.

Tra gli altri tweet pubblicati sull’account social, il più recente informa che il jet LX-RAY di Roman Abramovich è decollato da Mosca. E sempre grazie a lui è stato possibile sapere che era atterrato nella capitale russa quattro ore prima. Altri movimenti segnalati riguardano i jet di proprietà di Alexander Abramov.

Non solo, il giovane statunitense ha aperto anche l’account @PutinJet, con cui prova a rintracciare anche gli aerei su cui potrebbe volare il presidente russo Vladimir Putin.

Non è la prima volta che Sweeney porta avanti iniziative di questo genere. Il suo primo bot, infatti, aveva come obiettivo il jet del miliardario Elon Musk. Proprio per questo, infatti, il fondatore di Tesla gli aveva offerto 5mila dollari per chiudere l’account. Offerta che il giovane statunitense avrebbe rifiutato, chiedendogliene 50mila.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it