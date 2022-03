“In questo momento i miei colleghi parlamentari ucraini stanno presidiando il Parlamento con i kalashnikov: questa è la situazione che c’è ora in quel Paese”. Così il deputato di Forza Italia e presidente dell’Unione parlamentare per l’amicizia tra Italia e Ucraina, Ugo Cappellacci, in occasione della partenza dei due autobus che partiranno da Cagliari per portare generi di prima necessità e medicine al confine con la Polonia.

Proprio da qui, infatti, torneranno circa un centinaio di bambini sfollati provenienti da tutta l’Ucraina, sotto attacco da ormai una settimana da parte dei militari russi.

Con lui, anche il console onorario ucraino in Sardegna, Anthony Grande: “La mia assistente a Kiev – ha detto – è in questo momento per le strada con un kalashnikov in mano”.

