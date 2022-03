A Cagliari un punto di raccolta di farmaci e materiale chirurgico che saranno veicolati come aiuto umanitario per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. La sede scelta è quella dell’Ordine dei medici del capoluogo, in via dei Carroz 14, dove martedì 8 e giovedì 10 marzo, dalle 15,30 alle 17,30, resterà aperto per chi volesse contribuire.

Si accettano: antibiotici, antidolorifici, coagulanti, cotone, bende e garze, fitostimoline, disinfettanti, cerotti, flebo e soluzione fisiologica, cortisonici, siringhe, pomate per ustioni, fili per sutura, teli termici (metalline), pannolini, pappe, salviettine.

