Si erano predisposte una borsetta “da furto” accuratamente rivestita di nastro isolante e carta stagnola per superare i dispositivi antitaccheggio e così imperversavano nelle zone dello shopping cagliaritano per rubare cosmetici, abbigliamento. Ma ieri a tarda sera due cagliaritane, una 48enne e una 41enne, entrambe nate e residenti nel capoluogo, gravate da precedenti denunce, dopo aver compiuto alcuni “colpi” sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Cagliari: concorso in furto aggravato e ricettazione.

Verso le 20 i militari sono intervenuti nei pressi di Largo Carlo Felice dove hanno appurato che, poco prima, le due donne avevano rubato una confezione di crema di bellezza da 30 euro dalla Parafarmacia Piga. A seguito di una successiva perquisizione eseguita in caserma, la prima delle due veniva trovata in possesso di una tenaglia in acciaio, di due pantaloni da donna di note e prestigiose griffes e di un pantaloncino da donna marca “Zara”, tutti muniti di targhetta e dispositivo antitaccheggio. Erano dunque appena stati sottratti in uno o più negozi della zona.

La seconda delle due veniva invece trovata in possesso di una borsa in similpelle all’interno della quale era stato realizzato un rivestimento di tipo artigianale con nastro isolante e carta stagnola, utile ai fini della schermatura dei dispositivi antitaccheggio. La merce è stata sottoposta a sequestro ad eccezione della crema restituita al legittimo proprietario, mentre le arrestate, su disposizione della Procura della Repubblica, sono state sottoposte al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it