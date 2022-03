Tragedia sfiorata nel noto ristorante Antica Hostaria di Cagliari. La cucina ha preso fuoco e nell’incendio il titolare Antonio Mura è rimasto gravemente ustionato. Solo il pronto intervento del figlio Claudio ha evitato il peggio.

Il ristoratore è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu in codice rosso.

“Un’altra dura prova – ha scritto il figlio sulla pagina FB del ristorante -. Un’altra grande sfida. Ma tu sei forte. E non so se te l’ho mai detto ma sei anche bellissimo. Vedrai che anche stavolta come sempre è stato torni vincitore. E io sarò sempre al tuo fianco a festeggiare la tua vittoria. Ti voglio bene papà”.

