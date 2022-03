Il matrimonio dei sogni e i momenti di gloria del Cagliari calcio. Un connubio che permetterà ai futuri sposi di scegliere i propri servizi e disegnare il giorno del fatidico “sì”, attraverso un vero e proprio percorso esperienziale, mai realizzato prima in Sardegna, che si snoderà nell’area museale dello stadio, dove vengono narrate le imprese sportive del Cagliari dalla nascita ai nostri giorni. Qui, tra le immagini del mitico Gigi Riva e degli altri campioni, sarà possibile ammirare le ultime tendenze in fatto di moda sposi grazie alle recentissime collezioni degli atelier e le novità su acconciatura e trucco, animazione, musica, location, pasticceria, fotografia, agenzie di viaggi, allestimenti, wedding planning, catering e tanto altro.

Si chiama “Oggi Sposi &…nel cuore rossoblù: ritornare a sognare”, l’appuntamento, organizzato dalle wedding planner Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, che si svolgerà domenica 27 marzo in una location unica: l’area museale del Cagliari Calcio 1920 History & Gallery dello Stadio Unipol Domus (via Carta Raspi, dalle 9.30 alle 20.30, ingresso libero).

Seguendo il trend del 2022 che rinverdisce i fasti della moda degli anni ‘70 del secolo scorso, l’evento metterà in scena arti e servizi matrimoniali grazie a un flash-back che riporterà le lancette indietro di 50 anni, facendo così rivivere l’atmosfera e gli indimenticabili istanti che fecero battere il cuore della Sardegna, quando il Cagliari vinse il campionato di calcio. Il tutto fra le note dei maestri della musica di accompagnamento e numerosi momenti di gusto e spettacolo, impreziosito da scenografie e allestimenti esclusivi in perfetto stile “Back in 1970”, studiati e realizzati per l’occasione.

«Dopo un lungo tempo in cui tutto era immobile e assopito, abbiamo deciso di restituire entusiasmo a un intero comparto che ora freme dalla voglia di ripartire», dichiarano le organizzatrici Ghisoni e Murgia, «organizzando un evento speciale in cui sia gli sposi che i providers potranno sentire il profumo di un nuovo inizio».

Il meglio delle imprese del settore nuziale della Sardegna indosserà i colori rossoblù. E se Rombo di tuono e compagni vinsero il magico scudetto del 1970, oggi il mondo delle nozze sardo può riscrivere la favola, sconfiggere definitivamente la crisi legata alla pandemia del Covid e ripartire.

