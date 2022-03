Aveva ragione chi nelle scorse settimane ha fatto la fila sulla 130 per accaparrarsi i sacchi di pellet per la stufa di casa. La primavera non ne vuol sentire di arrivare in Sardegna. Anzi: sta proprio tornando l’inverno. Una gelata fuori stagione sta per colpire l’isola. A partire da sabato la Sardegna sarà interessata da un’ondata di aria fredda che porterà neve anche a quote basse (fino a 500 metri), fortissime raffiche di maestrale che potranno superare i 100 chilometri orari, mareggiate con onde fino a 5-6 metri di altezza e temporali. La temperatura si abbasserà improvvisamente di 10-12 gradi.

L’inverno, che finora era stato abbastanza mite, si farà sentire nel primo weekend di aprile.

