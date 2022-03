In Sardegna la Lega chiede che il taser, la pistola elettrica introdotta pochi giorni fa nella dotazione delle forze dell’ordine cagliaritane, sia estesa anche alla Polizia Penitenziaria. “Il Taser, come rivelato da alcuni recenti interventi nella città di Cagliari, si sta confermando strumento efficace nelle città in cui è già disponibile per le forze dell’ordine – scrive in una nota il coordinatore regionale Lega Sardegna per Salvini Premier Dario Giagoni -. Questi risultati sono la conferma che l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva ragione a insistere sulla necessità di dotare le forze di polizia della pistola a impulsi elettrici. Auspichiamo che la pistola a impulsi elettrici possa essere fornita anche alla polizia penitenziaria, spesso protagonista di eventi gravi ai loro danni. Abbiamo il dovere di tutelare i cittadini e il dovere di tutelare i nostri agenti!”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it