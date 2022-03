Una trincia meccanica, un pacchetto di ore lavoro retribuite e piantine di olivo per una prossima messa a dimora. Sono questi i doni che Confagricoltura Sardegna consegnerà in via ufficiale sabato 2 aprile, a Cuglieri, di fronte all’oleastro millenario “Sa Tanca Manna”, all’Associazione Montiferru, nata da un gruppo di cittadini dell’alto Oristanese per rigenerare i territori devastati dagli incendi del luglio scorso.

Saranno presenti i componenti dell’associazione, agricoltori e allevatori, i vertici regionali di Confagricoltura, una rappresentanza territoriale dell’organizzazione di categoria dell’Aquila e della Senior Onlus – L’età della saggezza (promossa dall’Associazione nazionale Pensionati di Confagricoltura) giunta dalla Penisola, che in questi mesi si è prodigata per la raccolta fondi in favore delle comunità colpite.

