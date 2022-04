Prosegue l’opera di potatura selvaggia degli alberi cagliaritani. Ma questa volta la motosega non è scappata di mano agli operai del Comune di Cagliari. “Siamo al Poetto, all’interno del Windsurfing Club Cagliari (WCC) e questo è il risultato di una capitozzatura selvaggia non eseguita dal WCC, ma bensì dal gestore del baretto prospicente – denuncia su FB Gianluigi Bacchetta, docente di Botanica all’Università di Cagliari e direttore dell’Orto Botanico cagliaritano -. Lo stesso, lamentandosi per l’ombra creata dagli eucalitti, ha chiesto di poterli potare e gli è scappata di mano la motosega”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it