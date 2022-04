Un sardo residente in Umbria è disperso sulle Alpi Svizzere in seguito ad un incidente aereo avvenuto martedì. Come si legge su L’Unione Sarda il 63 enne Massimo Giua – pilota specializzato in voli di lancio per paracadutisti – pilotava un Cessna Caravan 208 che decollato da Arezzo lunedì mattina per andare in Germania ad effettuare un controllo tecnico, mercoledì doveva rientrare. L’aereo è partito regolarmente da Siegen lungo una rotta a sud verso la Svizzera, ma alle 10.30 del 30 marzo si sono perse le sue tracce sul radar. Il Cessna sarebbe precipitato a causa della nebbia.

