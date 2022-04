Una coppia di coniugi di 70 anni di Villacidro è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva dell’ospedale San Gavino Monreale dopo aver ingerito alcune foglie di mandragola.

L’episodio è avvenuto ieri, quando la vicina di casa aveva portato loro due bietole, ma, probabilmente per la somiglianza tra i due ortaggi, non si era accorta che tra quelle foglie c’era anche quella della pianta altamente tossica.

Le condizioni non sono gravi, ma si attende l’arrivo dell’antidoto che arriverà dalla Penisola, poiché l’unica dose presente in Sardegna è già stata utilizzata per la donna.

