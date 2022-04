Stanotte a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, un 35enne etiope residente a Quartu, mediatore culturale, incensurato.

Questi, in evidente stato di ubriachezza, dopo aver rifiutato le cure del personale del 118 intervenuto a richiesta degli operatori della vigilanza di un locale notturno di via Brigata Sassari, era stato invitato dagli stessi a rientrare a piedi presso la sua abitazione poco distante.

In tale contesto i militari, nel tentativo di farlo desistere dal mettersi alla guida del proprio veicolo, sono stati minacciati, motivo per il quale l’uomo è stato accompagnato in caserma e successivamente trasportato a cura del 118 al Policlinico di Monserrato, dov’è stato refertato per delle lievi escoriazioni che l’uomo si era provocato a seguito di una caduta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it