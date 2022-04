“È ormai un continuo susseguirsi di segnalazioni e richieste di aiuto, ma di rado si riscontra il verificarsi di una soluzione duratura e congrua alle esigenze degli utenti. Anche questa mattina ho ricevuto alcune segnalazioni con relative foto riguardo le condizioni in cui i pendolari sono costretti a viaggiare ogni giorno per recarsi a lavoro o a scuola, e ritengo che nell’era dell’innovazione tecnologica 4.0 e della sanificazione obbligatoria di ogni dove, sia proprio una nota stonata e che vada posto immediato rimedio”, dichiara Andrea Geraldo, segretario territoriale UGL Chimici di Cagliari.

Nello specifico si riferisce alla linea ARST 216, che da San Gavino si reca nella zona industriale di Sarroch passando per Sardara, Sanluri, Samassi e Villacidro. Le foto indicano lo stato di un mezzo tenuto assieme da pezzi di ferro improvvisati, sporco e coi sedili divelti. Inoltre si viaggia alla stessa temperatura esterna in quanto le guarnizioni dei finestrini sono ormai solo un ricordo.

“Chiediamo all’assessorato ai Trasporti di farsi carico delle suddette segnalazioni e all’ARST di investire in mezzi idonei per garantire un servizio decente agli abbonati, nel rispetto innanzitutto della dignità degli utenti, e non per ultimo delle norme su sicurezza e igiene”, incalza il sindacalista.

