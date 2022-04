La Regione avrebbe a disposizione da anni oltre un miliardo di fondi statali per la sanità ma non li avrebbe mai programmati e tanto meno spesi. La questione – emersa dopo un confronto che le opposizioni in regione hanno avuto con il ministro della Salute Roberto Speranza – è stata denunciata questa mattina dai rappresentanti dell’opposizione in Consiglio regionale durante una conferenza stampa in cui sono state più volte chieste le dimissioni dell’assessore della Sanità Mario Nieddu.

“Credo che l’assessore Nieddu debba venire immediatamente in Aula per fornire ai sardi le risposte che attendono – ha detto del capogruppo di LeU Eugenio Lai -: sulla sanità c’è in gioco la vita delle persone”.

Tra le somme che risultano non spese ci sarebbero ben mezzo milione di euro per innovazione tecnologica, 467,2 milioni destinati all’edilizia sanitaria, altri 275 alla prevenzione, tracciamento, potenziamento degli ospedali per l’emergenza Covid, 30 milioni per l’abbattimento delle liste d’attesa.



