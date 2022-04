Tariffe uguali per tutti: residenti in Sardegna e turisti o lavoratori che arrivano nell’isola. Come avviene nei pedaggi delle autostrade. Secondo il presidente della Regione Christian Solinas i non residenti pagano attualmente tariffe sproporzionatamente elevate per arrivare in Sardegna.

“Il libero mercato non trova un punto di equilibrio”, ha detto Solinas nel suo intervento al 25esimo congresso Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) a Cagliari, auspicando la riforma del concetto stesso di continuità territoriale aerea. “La tariffa deve essere uguale per tutti – ha detto – ma persistono purtroppo numerose resistenze anche e soprattutto in sede europea”.

