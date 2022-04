La Casa di Cura Sant’Elena Korian Kinetika Sardena, in occasione della 7a Giornata nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile, aderisce all’(H)-Open Week sulla Salute della Donna organizzata da Fondazione Onda dal 20 al 26 aprile.

La struttura, da sempre attenta alla salute della donna e per questo premiata da Fondazione Onda con 2 ‘bollini rosa’ per il biennio 2022-2023, nelle giornate del 20, 21, 22 e del 23 aprile (ore 15 – 18,45) offrirà gratuitamente alla popolazione visite (servizi clinici, diagnostici e informativi) nelle aree specialistiche di dermatologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, oncologia medica, reumatologia, senologia, e violenza sulla donna.

Con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, i professionisti della Cura Sant’Elena Korian Kinetika Sardegna, durante le quattro giornate, saranno a disposizione per consulenze e visite specialiste.

“La Casa di Cura Sant’Elena Korian Kinetika Sardegna, da sempre attenta alla salute della donna e pronta ad offrire prestazioni sanitarie di alta qualità, aderisce con piacere all’H-Open Week Salute della Donna organizzata da Fondazione Onda”, ha dichiarato Laura Cinus, direttore gestionale di Korian Kinetika Sardegna. “Con grande gioia e impegno la struttura elargirà servizi gratuiti alla popolazione per dimostrare, ancora una volta, la propria vicinanza alla comunità sarda”.

“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”, commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post-Covid mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia”.

