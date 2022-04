Cabras si è classificata al nono posto nella classifica del Borgo dei Borghi 2022 che anche quest’anno ha stilato la graduatoria dei venti borghi italiani più rappresentativi per bellezza, storia, cultura e importanza architettonica. La classifica del prestigioso premio, giunto alla nona edizione, è stata svelata nei giorni scorsi in diretta televisiva su Rai 3 nella trasmissione condotta da Camila Raznovich. La giuria di quest’anno era composta oltre a grandi esperti anche dalla chef Rosanna Marziale, dallo storico dell’arte Jacopo Veneziani e dall’accademico Piergiorgio Odifreddi. A vincere il titolo di Borgo dei Borghi 2022 è stato Soave, centro in provincia di Verona, che succede a Tropea, che aveva trionfato nel 2021.

