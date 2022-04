È diventata virale l’immagine di Irina e Albina, le due amiche, una di nazionalità russa e l’altra ucraina, che venerdì scorso al Colosseo hanno portato la Croce durante la Via Crucis presieduta da Papa Francesco. A questo proposito Barbara Figus, coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia, il partito fondato da Mario Adinolfi, ringrazia il Papa per il segno profetico che ha voluto dare, in questo Venerdì Santo, all’umanità intera.

“Il Popolo della Famiglia Sardegna è certo che la pace vera si potrà ottenere solo ascoltando gli accorati appelli del Santo Padre e bloccando immediatamente l’invio di armamenti come, purtroppo, è accaduto sino ad oggi”, si legge in una nota. “Continuando a fornire armi all’Ucraina, Italia ed Europa assecondano la linea provocatoria di Joe Biden e vanno contro gli interessi dei cittadini italiani che in più di un sondaggio si sono detti contrari all’invio di armamenti”.

