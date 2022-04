Per lungo tempo aveva tenuto un comportamento altamente persecutorio e aggressivo nei confronti della ex compagna, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. Le persecuzioni sono consistite in attività di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e psicologica, attraverso continui insulti, offese e minacce. L’ultimo episodio si è verificato verso le 14,50 di ieri, quando l’uomo, un disoccupato 53 enne di Villacidro con precedenti denunce a carico, ha minacciato di morte la donna per telefono. Peccato che ad ascoltare la telefonata ci fossero anche i Carabinieri della Stazione di Villacidro, prontamente intervenuti in soccorso della donna che li aveva chiamati sul 112. In tal modo è stato impedito che il reato potesse essere portato a conseguenze ulteriori. L’uomo è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Uta.

